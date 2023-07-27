Porsche открыла фирменный зарядный «лаунж» с местом для тренировок

Еще более амбициозные идеи по оформлению зарядной станции — у Tesla. Компания спроектировала двухэтажное помещение в стиле классических американских заправок, объединяющее кафе с кухней, бар и кинотеатр. Заряжаться там смогут одновременно до 30 электрокаров, причем некоторые — беспроводным способом. Эту идею Tesla вынашивает уже несколько лет, но когда она будет воплощена в реальность, до сих пор неизвестно.