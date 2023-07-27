Porsche открыла фирменный зарядный «лаунж» с местом для тренировок

Porsche открыла фирменный зарядный «лаунж» с местом для тренировокПока это пилотный проект, но в будущем такие зарядки появятся в Австрии, Германии и Швейцарии
Марка Porsche показала фирменную ультракомфортную зарядную станцию с местом для тренировок. Porsche Charging Lounge появилась в немецком Бингене-на-Рейне, а воспользоваться ей могут все владельцы электрокаров и гибридов с идентификатором Porsche ID, привязанным к автомобилю. Станция работает круглосуточно и помимо стильного дизайна предлагает посетителям особый комфорт, недоступный на большинстве других зарядок, на которых часто нет даже защиты от непогоды.
Porsche Charging Lounge включает в себя площадку с плоской крышей, отделанной деревом. Сверху установлены солнечные батареи, частично питающие станцию. Под крышей расположены шесть быстрых зарядных устройств постоянного тока мощностью 300 киловатт и четыре зарядки переменного тока на 22 киловатта.
Вторая часть — закрытая лаунж-зона со стеклянными стенами, где хозяева машин могут подождать, пока пополняется запас энергии батарей. В их распоряжении имеется собственно зона отдыха, торговые автоматы с напитками и закусками, различные аналоговые и цифровые развлечения, Wi-Fi, ванные комнаты и даже место для тренировок с интеллектуальным зеркалом. В угоду тренду на экологичность освещение автоматически приглушается, когда внутри никого нет.
Уже в будущем году Porsche может добавить на станцию еще более быстрые зарядки — до 400 киловатт. Porsche Charging Lounge пока существует в единственном «пилотном» экземпляре, но в будущем немецкая компания намерена открыть еще несколько особо комфортных станций в Австрии, Германии и Швейцарии.
Еще более амбициозные идеи по оформлению зарядной станции — у Tesla. Компания спроектировала двухэтажное помещение в стиле классических американских заправок, объединяющее кафе с кухней, бар и кинотеатр. Заряжаться там смогут одновременно до 30 электрокаров, причем некоторые — беспроводным способом. Эту идею Tesla вынашивает уже несколько лет, но когда она будет воплощена в реальность, до сих пор неизвестно.