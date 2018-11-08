Немецкий суд обязал Porsche выкупить у клиента дизельный Cayenne

В свою очередь, Porsche посчитало такое решение «юридически необоснованным». В компании считают, что проблему можно решить обновлением встроенного программного обеспечение. Оно сделает кроссоверы полностью соответствующими текущему законодательству и пригодными для использования на обычных дорогах.

До последнего времени считалось, что дизельгейт в меньшей степени скажется именно на Porsche. В общем объеме продаж доля дизельных машин составляет всего 15 процентов. Кроме того, Porsche самостоятельно не производит двигатели, а закупает их у Audi.