Немецкий суд обязал Porsche выкупить у клиента дизельный Cayenne

Действия руководства Porsche также посчитали несправедливыми как для клиентов, так и для конкурентов, чьи машины действительно соответствуют экологическому законодательству EC. Теперь немецкой марке придется выплатить покупателю «Кайена» 60 тысяч евро плюс компенсацию по ставке пять процентов годовых за все время владения машиной, а также возместить судебные издержки.
В свою очередь, Porsche посчитало такое решение «юридически необоснованным». В компании считают, что проблему можно решить обновлением встроенного программного обеспечение. Оно сделает кроссоверы полностью соответствующими текущему законодательству и пригодными для использования на обычных дорогах.
До последнего времени считалось, что дизельгейт в меньшей степени скажется именно на Porsche. В общем объеме продаж доля дизельных машин составляет всего 15 процентов. Кроме того, Porsche самостоятельно не производит двигатели, а закупает их у Audi.
Летом 2017 года власти Германии заставили Porsche отозвать 22 тысячи «Кайеннов» с трехлитровыми дизелями и «перепрошить» их моторы. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe потребовала взыскать с марки 110 миллионов евро.
Сославшись на изменение структуры спроса, в сентябре Porsche заявила, что полностью отказывается от дизельных агрегатов. Вместо этого, немецкий производитель займется совершенствованием гибридных технологий и электромобильности.