В России отзывают более пяти тысяч кроссоверов Porsche Macan

Выяснилось, что на указанных кроссоверах в условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра. Из-за этого на нем могут возникнуть трещины, что приведет к появлению запаха топлива. В ведомстве предупредили, что нельзя исключать возможность утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения.

На отозванных «Маканах» бесплатно доработают или заменят сервисный люк топливного фильтра. Список VIN-номеров автомобилей, которые подлежат ремонту, опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.