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12:57

В России отзывают более пяти тысяч кроссоверов Porsche Macan

Ремонт требуется автомобилям, проданным в стране с апреля 2014 года по февраль 2019-го

Porsche Macan
Лиза Будрина
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 5 114 экземпляров Porsche Macan, реализованных на российском рынке в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года. В автомобилях нашли дефект, который может привести к утечке и возгоранию топлива.

Выяснилось, что на указанных кроссоверах в условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра. Из-за этого на нем могут возникнуть трещины, что приведет к появлению запаха топлива. В ведомстве предупредили, что нельзя исключать возможность утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения.

На отозванных «Маканах» бесплатно доработают или заменят сервисный люк топливного фильтра. Список VIN-номеров автомобилей, которые подлежат ремонту, опубликован на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Весной прошлого года в России отзывали 138 экземпляров моделей Porsche Cayman/Boxster, 718 Cayman/718 Boxster, Panamera и 911 из-за дефекта в блоках управления подушками безопасности.

Источник: Росстандарт