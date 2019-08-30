В России отзывают Porsche 911 и Panamera

В сервис направят машины, проданные на российском рынке в период с июля 2015-го по май 2017 года. На указанных автомобилях будет проведена диагностика состояния конденсатора – дело в том, что в случае его выхода из строя соответствующий сигнал может не появиться на дисплее приборной панели. Это грозит тем, что подушки безопасности сработают самопроизвольно, как и преднатяжители ремней. Кроме того, эти системы безопасности могут оказаться бесполезными при аварии.