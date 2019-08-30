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18:43

В России отзывают Porsche 911 и Panamera

Ремонт также требуется «Кайманам» и «Бокстерам»

В России отзывают 138 экземпляров моделей Porsche Cayman/Boxster (981), 718 Cayman/718 Boxster (982), Panamera (970) и 911 (991). Как сообщает Росстандарт, причина заключается в дефектных блоках управления подушками безопасности.

В сервис направят машины, проданные на российском рынке в период с июля 2015-го по май 2017 года. На указанных автомобилях будет проведена диагностика состояния конденсатора – дело в том, что в случае его выхода из строя соответствующий сигнал может не появиться на дисплее приборной панели. Это грозит тем, что подушки безопасности сработают самопроизвольно, как и преднатяжители ремней. Кроме того, эти системы безопасности могут оказаться бесполезными при аварии.

Это уже четвертый отзыв автомобилей Porsche в России за лето. В начале июля в сервис отправили три экземпляра 718 Cayman и 911 из-за ненадлежащих креплений датчиков боковых подушек к порогам. А еще ранее ремонт потребовался 300 спорткарам Boxster и Cayman, а также двум тысячам Panamera.

Источник: Росстандарт