Продажи Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQS обвалились вдвое

Другие расклады у Porsche. Общемировые продажи упали на семь процентов, и особенно плохо дела обстоят в Китае (-29%). Спрос на Panamera и Macan упал на 20%, причём кроссоверы прекратили покупать из-за перехода марки на электромобиль нового поколения. Спасает ситуацию Cayenne: интерес к флагману вырос на 21%, также в плюсе завершили девять месяцев спорткары 718 (+10%). Возможно, интерес к купе и спайдерам обострился перед отставкой бензиновых моделей.