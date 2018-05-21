Марк Уэббер протестировал электрокар на трассе Porsche в Вайсахе

Пульс

Победитель «24 часов Ле-Мана» сравнил первый электрический Porsche с гоночной машиной

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21 мая 2018

Победитель марафона «24 часа Ле-Мана» и амбасадор бренда Porsche Марк Уэббер проехал по испытательному полигону марки в Вайсахе на прототипе первого серийного электрокара — Mission E. По итогам заезда, австралийский гонщик отметил, что машина напоминает ему гоночный 919 Hybrid.

По словам Уэббера, Porsche Mission Е изменит «правила игры в сегменте». Особенно его впечатлила управляемость, сцепление с дорогой и тормоза. При этом сходство со спортпрототипом 919 Hybrid он нашел не только в поведении машины, но и компоновке салона.

Видео с YouTube-канала Porsche.

Концептуальный электромобиль Porsche Mission E дебютировал в 2015 году. Спорткар оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 600 лошадиных сил. С места до ста километров в час он способен разгоняется за 3,5 секунды. Запас хода — 500 километров.

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