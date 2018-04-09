Марафонский прототип Porsche проехал Спа-Франкоршам быстрее болида Формулы-1

Компания Porsche установила рекордное время прохождения круга на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Особая версия прототипа 919 Hybrid, который участвовал в чемпионате мире по гонкам на выносливость (WEC), проехала 7,004-километровую трассу за 1 минуту 41,770 секунды, что на 0,783 секунды быстрее времени поул-позиции Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бельгии 2017 года.

Автомобиль, на котором было установлено лучшее время, получил название 919 Hybrid Evo. Он сохранил гибридную силовую установку с двухлитровым турбомотором V4 и электродвигателем на передней оси. При этом агрегат не ограничивали по расходу топлива и электроэнергии на круге. Так, во время попытки тратилось 8,49 магаджоуля энергии, тогда как во время официальных соревнований этот показатель равнялся 6,37 мегаджоуля.

Из-за отсутствия прописанных в регламенте WEC ограничений мощность двигателя внутреннего сгорания Porsche 919 Hybrid Evo выросла с 500 до 720 лошадиных сил, а электрической составляющей силовой установки – с 400 до 440 сил.

Доработке подвергалась и аэродинамика прототипа. В частности, машина получила активный диффузор спереди и большое заднее антикрыло с системой DRS. Изменился также пол 919-го. Из-за этого уровень прижимной силы автомобиля увеличился на 53 процента, а аэродинамическая эффективность – на 66 процентов.

Также автомобиль облегчили на 39 клиограммов за счет удаления системы кондиционирования кокпита, стеклоочистителя, некоторых датчиков, светотехники и пневмодомкратов. Масса автомобиля, установившего рекорд, составляет 849 килограммов.

Помимо этого, 919-й обзавелся доработанными тормозами и перенастроенным рулевым управлением. За рулем машины во время рекордной попытки находился заводской пилот Porsche швейцарец Нил Яни.

Заводская программа Porsche в WEC просуществовала четыре года. За это время экипажи немецкого автопроизводителя трижды выиграли «24 часа Ле-Мана» и три раза становились чемпионами мира. Программа была закрыта по окончание сезона 2017 года.

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