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12:00

Porsche не собирается выпускать автомобили вечно

Компания намерена получать прибыль и в других сферах

Даже в Porsche признают, что дни автомобилей в традиционном понимании этого слова сочтены: будущее принадлежит комплексным решениям мобильности.

IT-директор Porsche Лутц Мешке рассказал изданию Autocar, что производство автомобилей в привычном смысле и в нынешние времена больше не способно удержать компанию на плаву. Соответственно, бизнес нужно реорганизовать таким образом, чтобы иметь возможность влиять на развитие автомобильной промышленности в глобальном смысле. Для этого «Порше» собирается активно инвестировать в стартапы, занимающиеся разработками в области технологий обеспечения мобильности. Предполагается, что в перспективе всё больше людей будут отказываться от личного автомобиля, но им нужно будет что-то предложить взамен.

Среди возможных решений могут быть сервисы как краткосрочной, так и долгосрочной аренды автомобиля, или фирменная программа подписки, которая уже действует в нескольких городах США, а скоро будет запущена в Европе и Азии. Для жителей мегаполисов также актуальна борьба с пробками, поэтому Porsche интересуется и технологиями развития дорожного движения. Мешке считает, что уже в скором времени клиенты марки, которые сегодня могут купить себе три-четыре автомобиля, будут покупать лишь один-два. Чтобы компенсировать потери от падения прямых продаж, придётся обратить внимание на более перспективные бизнес-модели.