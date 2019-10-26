Porsche не собирается выпускать автомобили вечно

Среди возможных решений могут быть сервисы как краткосрочной, так и долгосрочной аренды автомобиля, или фирменная программа подписки, которая уже действует в нескольких городах США, а скоро будет запущена в Европе и Азии. Для жителей мегаполисов также актуальна борьба с пробками, поэтому Porsche интересуется и технологиями развития дорожного движения. Мешке считает, что уже в скором времени клиенты марки, которые сегодня могут купить себе три-четыре автомобиля, будут покупать лишь один-два. Чтобы компенсировать потери от падения прямых продаж, придётся обратить внимание на более перспективные бизнес-модели.