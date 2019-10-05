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14:00

В Porsche научили правильно вставлять колпачки

Ступичные колпачки Porsche должны быть расположены определённым образом

Перфекционисты из «Порше» разработали указания, как должен быть расположен ступичный колпачок на колёсных дисках.

Оказывается, у Porsche есть корпоративный гайдлайн, который регламентирует единственно правильное положение ступичного колпачка. Как известно, на нём изображён фирменный герб, который непременно должен быть направлен своей нижней частью строго на ниппель шины и одновременно на одну из крепёжных гаек. Это правило касается и глобальных премьер, и моделей в пресс-парках, и (владельцы «Порше», обратите внимание!) даже автомобилей, которые побывали у официального дилера марки.

Выяснилось это довольно забавным способом. Корреспондент американского издания Jalopnik на презентации модели Taycan ради красивого кадра взял и повернул ступичный колпачок на одном из колёс так, чтобы герб располагался вертикально. Однако к нему тут же подошёл представитель марки и повернул колпачок обратно, заодно объяснив журналисту, что так делать нельзя: острие герба марки должно «смотреть» на гайку, если она не спрятана под колпачком, и на ниппель, образуя прямую линию.