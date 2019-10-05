В Porsche научили правильно вставлять колпачки

Выяснилось это довольно забавным способом. Корреспондент американского издания Jalopnik на презентации модели Taycan ради красивого кадра взял и повернул ступичный колпачок на одном из колёс так, чтобы герб располагался вертикально. Однако к нему тут же подошёл представитель марки и повернул колпачок обратно, заодно объяснив журналисту, что так делать нельзя: острие герба марки должно «смотреть» на гайку, если она не спрятана под колпачком, и на ниппель, образуя прямую линию.