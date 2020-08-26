Обновленная Porsche Panamera: пересмотренная моторная гамма и новый гибрид

Список модификаций теперь венчает Turbo S, пришедшая на смену прежней Turbo. В новой «топовой» версии 4,0-литровый V8 форсировали на 80 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента – теперь он выдает 630 сил и 820 Нм момента. Под увеличенную мощность «подогнали» трехкамерную пневмоподвеску, которая получила новые настройки.

Еще до премьеры Panamera Turbo S проехала «Северную петлю» немецкого Нюрбургринга быстрее Chevrolet Corvette С8 и обогнала своего предшественника на 13 секунд. Полный круг автомобиль проделал за 7 минут 29,81 секунды. По паспорту на разгон до первой «сотни» Turbo S тратит 3,1 секунды, а максимальная скорость составляет 315 километров в час.