Обновленная Porsche Panamera: пересмотренная моторная гамма и новый гибрид

Список модификаций теперь венчает Turbo S, пришедшая на смену прежней Turbo. В новой «топовой» версии 4,0-литровый V8 форсировали на 80 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента – теперь он выдает 630 сил и 820 Нм момента. Под увеличенную мощность «подогнали» трехкамерную пневмоподвеску, которая получила новые настройки.
Еще до премьеры Panamera Turbo S проехала «Северную петлю» немецкого Нюрбургринга быстрее Chevrolet Corvette С8 и обогнала своего предшественника на 13 секунд. Полный круг автомобиль проделал за 7 минут 29,81 секунды. По паспорту на разгон до первой «сотни» Turbo S тратит 3,1 секунды, а максимальная скорость составляет 315 километров в час.
Фото: Porsche
Обновленные Panamera и Panamera 4 теперь оснащены 2,9-литровым V6, развивающим 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Мотор заменил более объемный 3,0-литровый двигатель с аналогичными характеристиками.
К семейству присоединился новый гибрид – 4S E-Hybrid, ориентированный на производительность. Его силовая установка работает на базе 2,9-литрового битурбомотора мощностью 440 лошадиных сил. В паре с электромотором на 100 кВт (136 сил), встроенным в восьмидиапазонную трансмиссию PDK с двойным сцеплением, он выдает 560 сил и 750 Нм крутящего момента.
Обновление затронуло и двигатель Panamera GTS, дебют которой состоялся всего два года назад. Мотор V8 теперь развивает 480 лошадиных сил и 620 Нм момента – на 20 сил больше, чем на дореформенной модели. Кроме этого, GTS получила новую выхлопную систему с ассиметрично расположенными глушителями.
Внешность подверглась легкой корректировке, традиционной для середины жизненного цикла. Рестайлинговую Панамеру отличают увеличенные воздухозаборники в переднем бампере, новые фонари и соединяющая их тонкая светодиодная полоса с измененным контуром. Для модели на выбор предлагается десять вариантов колесных дисков размерностью 20 и 21 дюйм.
Кроме этого, Porsche обновила мультимедийную систему – она поддерживает беспроводной Apple CarPlay и лучше понимает голосовые команды. Система удержания в полосе теперь входит в список стандартного оснащения.