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18:43

На моделях Porsche всегда будут руль и педали

Компания не откажется от них даже после появления продвинутых автопилотов

Руль, педали и, вероятно, механическая коробка передач, останутся непременным атрибутом моделей Porsche. Компания не планирует отказываться от них, даже если появятся более продвинутые технологии автономного управления.

«Все эти системы помогают в определенных ситуациях, перекладывая бремя вождения на электронику, — заявил исполнительный директор североамериканского подразделения Porsche Клаус Зеллмер в интервью Motor Authority — Но есть и ситуации, когда такая помощь не доставляет удовольствия. Мы хотим сохраниться в наших машинах руль, педали и, возможно, «механику», чтобы наши клиенты могли, как и прежде, самостоятельно взаимодействовать с автомобилем».

Будущие модели Porsche, несомненно, будут оснащены системой автономного уравнения третьего или четвертного уровня. Например, компания может использовать разработки Audi, также входящей в состав Volkswagen Group. Однако покупателям всегда будет предложена возможность самим сесть за руль.

С января 2017 году в качестве опции для Panamera и Cayenne доступен адаптивный круиз-контроль InnoDrive. В своей работе он полагается не только на радары и камеры, но и данные навигационной системы. InnoDrive способен оценить трафик и особенности рельефа местности и выстроить оптимальный алгоритм движения на ближайшие три километра пути.

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