Porsche призналась в махинациях с вредными выбросами

Из заявления Porsche следует, что компания регулярно пересматривает технические и нормативные аспекты производимых автомобилей. В рамках таких внутренних проверок «были выявлены проблемы», о чём автопроизводитель проинформировал Федеральное автомобильное ведомство KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), прокуратуру Штутгарта, а также правительство США. В документе говорится о незаконных изменениях в аппаратном и программном обеспечении, которые могут повлиять на выхлопные системы и компоненты двигателя.

Федеральное автомобильное ведомство также расследует это дело. В ходе проверок специалисты изучат массив внутренних электронных писем за указанный период и опросят сотрудников Porsche, которые работали в компании в 2008-2013 годах.

Porsche уже уличали в аналогичных махинациях с дизельными двигателями. В мае прошлого года автопроизводитель был оштрафован на 535 миллионов евро, 531 миллион из которых – за получение необоснованной экономической выгоды и ещё четыре – за халатность.