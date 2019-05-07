Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро

Согласно данным, полученным во время расследования, начиная с 2009 года руководство департамента, ответственного за тестирование автомобилей на уровень вредных выбросов, несколько раз допускало халатность и «некорректно исполняло надзорные функции». В результате выпущенные за этот период машины частично не соответствовали действовавшим в тот момент нормам токсичности.

Сумма штрафа за выявленные нарушение составила 535 миллион евро. В неё вошли четыре миллиона евро за халатность и 531 миллион за получение необоснованной экономической выгоды. Компания уже создала резерв под возможные выплаты, хотя учтены они будут в финансовой отчетности за второй квартал 2019 года.