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16:11

Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро

Компанию обвинили в фальсификации данных о вредных выбросах

Прокуратура Штутгарта завершила расследование в отношении компании Porsche, которую подозревали в манипулировании данными о вредных выбросах. Суд вынес решение оштрафовать автопроизводителя на полмиллиарда евро — руководство «Порше» с приговором согласилось и не стало подавать аппеляцию.
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Согласно данным, полученным во время расследования, начиная с 2009 года руководство департамента, ответственного за тестирование автомобилей на уровень вредных выбросов, несколько раз допускало халатность и «некорректно исполняло надзорные функции». В результате выпущенные за этот период машины частично не соответствовали действовавшим в тот момент нормам токсичности.

Сумма штрафа за выявленные нарушение составила 535 миллион евро. В неё вошли четыре миллиона евро за халатность и 531 миллион за получение необоснованной экономической выгоды. Компания уже создала резерв под возможные выплаты, хотя учтены они будут в финансовой отчетности за второй квартал 2019 года.

В 2018 году немецкая полиция задержала главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера по подозрению в причастности к фальсификации данных о выбросах вредных веществ. Кроме того, обвинения в мошенничестве и ложной рекламе дизельных двигателей также были выдвинуты против руководителя отдела исследований и разработок Майкла Штайнера и еще одного неназванного бывшего сотрудника Porsche.

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