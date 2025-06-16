Porsche не смогла продать российские активы и пока не ушла с рынка

Porsche не смогла продать российские активы и пока не ушла с рынкаКомпания по-прежнему владеет тремя дочерними структурами в Российской Федерации
Компания Porsche AG до сих пор не завершила выход с российского рынка. По данным пресс-службы автопроизводителя, все попытки продать свои дочерние организации на территории России пока не увенчались успехом. Речь идет о компаниях «Porsche Russia», «Porsche Center Moscow» и «PFS Russia». Все они остаются в собственности немецкой марки, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей.
Представитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер пояснил, что продажа активов затруднена, хотя желание уйти с рынка сохраняется. Сама компания остановила поставки автомобилей в Россию сразу после начала СВО. В официальном заявлении автопроизводителя такое решение объяснили высокой степенью неопределенности и экономическими потрясениями.
Ранее стало известно, что Skoda и Volkswagen испытывают самые большие трудности с перспективой возвращения на российский рынок. По оценкам экспертов, эти бренды утратили конкурентные преимущества, поскольку их позиции заняли китайские производители с более доступными и технически продвинутыми автомобилями.