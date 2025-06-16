Porsche не смогла продать российские активы и пока не ушла с рынка

Компания по-прежнему владеет тремя дочерними структурами в Российской Федерации

Porsche официально прекратила поставки в Россию, но осталась из-за проблем с активами. Немецкий автопроизводитель остановил продажи еще весной 2022 года, однако три его дочерние компании — «Porsche Russia», «Porsche Center Moscow» и «PFS Russia» — по-прежнему остаются в стране. В концерне признали, что пока не удалось найти покупателей на российские подразделения. Это означает, что уход бренда с рынка формально не завершен. Причиной называют отсутствие успешных сделок по передаче собственности.