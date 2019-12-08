Белки превратили моторный отсек Porsche в тайник для орехов

Случаи, когда животные используют автомобили в качестве хранилища для еды или места для постоянного обитания не редки. В прошлом году американский автовладелец из Мичигана обнаружил в моторном отсеке своей машины 22 килограмма сосновых шишек. Мужчина с юмором отреагировал на произошедшее и посоветовал другим автолюбителям почаще заглядывать под капот, поскольку «белки бывают очень коварными».