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20:20

Белки превратили моторный отсек Porsche в тайник для орехов

В качестве дупла грызуны использовали Porsche 911 Series II

© Porsche Genève, Facebook
Сергей Ильин
Швейцарский дилер Porsche поделился фотографиями заброшенного 911 Targa, который приспособили для хранения запасов белки. Забирая спорткар 1974 года выпуска на реставрацию, сотрудники женевского центра Porsche обнаружили в подкапотном пространстве целый склад грецких орехов и скорлупы.

На своей страничке в социальной сети Facebook, швейцарский дилер написал, что «маленькие и очень-очень жадные белки долгие годы использовали двигатель Porsche 911 Targa 2.7 в качестве убежища». Теперь грызунам в пригороде Женевы придётся искать более надёжное место для хранения запасов.

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Фото: Porsche Genève, Facebook

Если не считать курьёза с моторным отсеком, 45-летняя Тарга находится в неплохой сохранности. Ожидается, что специалисты Porsche приведут в порядок узлы и агрегаты спорткара после долгого хранения под открытым небом. Швейцарский дилер не поделился подробностями восстановления спасённого у белок экземпляра.

Под капотом «девятьсот одиннадцатых» второй серии Targa 2.7 располагается 2,7-литровый атмосферный мотор с воздушным охлаждением мощностью 150 или 175 лошадиных сил.

Случаи, когда животные используют автомобили в качестве хранилища для еды или места для постоянного обитания не редки. В прошлом году американский автовладелец из Мичигана обнаружил в моторном отсеке своей машины 22 килограмма сосновых шишек. Мужчина с юмором отреагировал на произошедшее и посоветовал другим автолюбителям почаще заглядывать под капот, поскольку «белки бывают очень коварными».

Источник: Porsche Genève, Facebook