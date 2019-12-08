Белки превратили моторный отсек Porsche в тайник для орехов

На своей страничке в социальной сети Facebook, швейцарский дилер написал, что «маленькие и очень-очень жадные белки долгие годы использовали двигатель Porsche 911 Targa 2.7 в качестве убежища». Теперь грызунам в пригороде Женевы придётся искать более надёжное место для хранения запасов.
Фото: Porsche Genève, Facebook
Если не считать курьёза с моторным отсеком, 45-летняя Тарга находится в неплохой сохранности. Ожидается, что специалисты Porsche приведут в порядок узлы и агрегаты спорткара после долгого хранения под открытым небом. Швейцарский дилер не поделился подробностями восстановления спасённого у белок экземпляра.
Под капотом «девятьсот одиннадцатых» второй серии Targa 2.7 располагается 2,7-литровый атмосферный мотор с воздушным охлаждением мощностью 150 или 175 лошадиных сил.
Случаи, когда животные используют автомобили в качестве хранилища для еды или места для постоянного обитания не редки. В прошлом году американский автовладелец из Мичигана обнаружил в моторном отсеке своей машины 22 килограмма сосновых шишек. Мужчина с юмором отреагировал на произошедшее и посоветовал другим автолюбителям почаще заглядывать под капот, поскольку «белки бывают очень коварными».