Опубликовано первое фото интерьера электрического Porsche Taycan

Бесплатная подписка на Apple Music войдёт в базовую комплектацию Taycan — действующие пользователи музыкальной службы получат три дополнительных месяца подписки, а при новой регистрации бесплатно активируются шесть месяцев пользования сервисом. Кроме того, в цену Taycan войдёт бесплатный трехлетний автомобильный интернет с внешней антенной и пакетом роуминга.
Интерьер Taycan консервативен и ничем не выдаёт электрокар: передняя панель и руль заимствуют решения 911 в кузове 992. Цифровая панель приборов напоминает о пяти возможных режимах движения: Normal, Sport, Sport +, Individual и Range. Вероятно, последний режим обеспечивает максимальную дальность поездки.
Интеграция Apple Music в штатную информационно-развлекательную систему позволит пользоваться сервисом с помощью кнопок на руле, не отвлекаясь на сенсорный экран. Кроме того, владельцам Taycan не придётся брать с собой мобильный телефон или планшет, чтобы активировать свою учётную запись. Не исключено, что новую мультимедиасистему вскоре получат все модели Porsche, но пока производитель это не подтверждает.
Дебют Porsche Taycan состоится через две недели, 4 сентября, так что Porsche наверняка поделится ещё несколькими тизерами, чтобы подогреть интерес к дебюту первого серийного автомобиля «на батарейках».