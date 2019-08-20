Опубликовано первое фото интерьера электрического Porsche Taycan

Интеграция Apple Music в штатную информационно-развлекательную систему позволит пользоваться сервисом с помощью кнопок на руле, не отвлекаясь на сенсорный экран. Кроме того, владельцам Taycan не придётся брать с собой мобильный телефон или планшет, чтобы активировать свою учётную запись. Не исключено, что новую мультимедиасистему вскоре получат все модели Porsche, но пока производитель это не подтверждает.