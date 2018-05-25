Porsche объявила отзыв игрушечных машинок

Компания Porsche объявила о проведении необычной сервисной акции. Немецкий производитель отзовет 1700 деревянных игрушечных машинок серии My First Porsche — Wooden Cars. Причина — ненадежное крепление колес, из-за чего ребенок может их проглотить и задохнуться.

Под отзыв попали выкрашенные в синий цвет машинки с желтовато-коричневыми колесами. Всего было продано 2030 таких игрушек. Покупателям рекомендуют немедленно прекратить их использование, связаться с местным дилером Porsche и получить полный возврат средств за покупку.

Машинки Porsche, длиной 101,6 миллиметра и высотой 38,5 миллиметров, были реализованы в период с апреля 2015 по март 2018 года. Цена каждой составляет 25 долларов (1550 рублей по текущему курсу).

Ранее Rolls-Royce провел первое плановое техническое обслуживание своей самой маленькой модели — SRH. Детский электромобиль построен в 2017 году для особенного клиента марки — отделения детской хирургии больницы Святого Ричарда в британском городе Чичестер.