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15:15

Пассажиров Porsche отправят в виртуальную реальность

Немецкий автопроизводитель начал тестировать новый вид развлекательной системы

Компания Porsche и стартап Holoride приступили к испытаниям VR-гарнитуры, подключенной к информационно-развлекательной системе автомобиля. Предполагается, что очки виртуальной реальности будут использовать пассажиры второго ряда.
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Особенностью технологии является то, что она взаимодействует с машиной. На гарнитуре закреплены датчики, которые способны считывать маневры автомобиля, а система в режиме реального времени подстраивает картинку виртуальной реальности. Кроме того, можно задать продолжительность игры в зависимости от времени в пути.

По словам руководителя проекта интеллектуальной мобильности в компании Porsche AG Анья Мертенса, разработка Holoride открывает новые горизонты развлечений в автомобиле. В самой Holoride рассчитывают приступить к массовому внедрению VR-гарнитур в автомобили в течение следующих трех лет.

Ранее Holoride родемонтрировал, как устройство работает в автомобиле Audi

Презентация технологии состоится в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре.

Несколько лет назад немецкий блогер совместил заезд на гоночном симуляторе Assetto Corsa в очках виртуальной реальности Oculus Rift с реальной съемкой. Таким образом он добился максимального реализма.

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