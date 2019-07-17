Пассажиров Porsche отправят в виртуальную реальность

Особенностью технологии является то, что она взаимодействует с машиной. На гарнитуре закреплены датчики, которые способны считывать маневры автомобиля, а система в режиме реального времени подстраивает картинку виртуальной реальности. Кроме того, можно задать продолжительность игры в зависимости от времени в пути.
По словам руководителя проекта интеллектуальной мобильности в компании Porsche AG Анья Мертенса, разработка Holoride открывает новые горизонты развлечений в автомобиле. В самой Holoride рассчитывают приступить к массовому внедрению VR-гарнитур в автомобили в течение следующих трех лет.
Презентация технологии состоится в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре.
Несколько лет назад немецкий блогер совместил заезд на гоночном симуляторе Assetto Corsa в очках виртуальной реальности Oculus Rift с реальной съемкой. Таким образом он добился максимального реализма.