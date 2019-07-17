Пассажиров Porsche отправят в виртуальную реальность

Особенностью технологии является то, что она взаимодействует с машиной. На гарнитуре закреплены датчики, которые способны считывать маневры автомобиля, а система в режиме реального времени подстраивает картинку виртуальной реальности. Кроме того, можно задать продолжительность игры в зависимости от времени в пути.

По словам руководителя проекта интеллектуальной мобильности в компании Porsche AG Анья Мертенса, разработка Holoride открывает новые горизонты развлечений в автомобиле. В самой Holoride рассчитывают приступить к массовому внедрению VR-гарнитур в автомобили в течение следующих трех лет.