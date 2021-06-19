Porsche запустила конфигуратор для фирменных часов

Porsche является одним из немногих автопроизводителей с собственной часовой мануфактурой в Швейцарии, а теперь придворное ателье Porsche Design предложило клиентам широкие возможности персонализации фирменных хронометров. Для этого был запущен специальный онлайн-конфигуратор, в котором можно собрать часы на свой вкус и цвет – в буквальном смысле, потому что компания предлагает окрасить корпус часов в любой цвет из палитры Porsche. Часы обойдутся в 4950 евро (около 425 тысяч рублей по текущему курсу), но это только начало. Титановый браслет добавит ещё 900 евро (77 тысяч рублей), застёжка из чёрного титана – 300 евро (26 тысяч).
Окраска безеля в любой оттенок из фирменной палитры обойдётся в 150 евро (13 тысяч рублей), циферблата – 250 евро (22 тысячи). Цвет стрелок часов, к счастью, можно выбрать бесплатно. Для кожаного ремешка предлагаются графитовый, бежевый, коричневый, красный, синий и зеленый цвета. Наконец, можно выбрать не только дизайн ротора подзавода часового механизма, стилизованный под один из колёсных дисков спорткаров Porsche, но и материал изготовления. Кроме обычной стали, ротор можно сделать из золота – это обойдётся в 1700 евро (146 тысяч рублей), либо из платины, что будет немного дороже – 1900 евро (163 тысячи рублей).