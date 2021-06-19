Porsche запустила конфигуратор для фирменных часов

Porsche является одним из немногих автопроизводителей с собственной часовой мануфактурой в Швейцарии, а теперь придворное ателье Porsche Design предложило клиентам широкие возможности персонализации фирменных хронометров. Для этого был запущен специальный онлайн-конфигуратор, в котором можно собрать часы на свой вкус и цвет – в буквальном смысле, потому что компания предлагает окрасить корпус часов в любой цвет из палитры Porsche. Часы обойдутся в 4950 евро (около 425 тысяч рублей по текущему курсу), но это только начало. Титановый браслет добавит ещё 900 евро (77 тысяч рублей), застёжка из чёрного титана – 300 евро (26 тысяч).