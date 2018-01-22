Редкий гоночный Porsche продали за 5 миллионов долларов
На торгах Scottdale аукционного дома Bonhams, состоявшихся 18 января текущего года, за рекордную сумму был продан спайдер Porsche 550A образца 1958 года. Одна из наиболее известных гоночных моделей марки ушла к новому владельцу за 5 170 000 долларов.
Проданный Porsche 550A ранее принадлежал заводской гоночной команде немецкого производителя. Машина становилась победителем «1000 километров Нюрбургринга» и заняла второе место в классе на марафоне «24 часа Ле-Мана». Помимо этого, «Порше» десять раз выходил на старт гонки раритетных автомобилей Mille Miglia Storica.
Porsche 550A оснащен 1,5-литровой «четверкой» с двумя карбюраторами Weber. Отдача агрегата составляет 137 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с четырехступенчатой «механикой». Автомобиль укомплектован независимой подвеской и барабанными тормозными механизмами.
Всего таких машин было выпущено 40 штук.
В марте текущего года аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги коллекцию Porsche 911 поколения 964. Автомобили из частной коллекции считаются одними из редчайших Porsche, доработанными специальным подразделением немецкой марки. В коллекцию входит 11 спорткаров в кузове 964 и один в кузове 930.