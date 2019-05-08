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17:47

Porsche показала, как выглядит спорткар, выезжавший на трек полвека назад

Модель 910/8 Bergspyder решили сохранить в неизменном виде

Компания Porsche показала, как выглядит гоночный спорткар 910/8 Bergspyder спустя 52 года после своего последнего выезда на трассу. Автомобиль хранится в музее марки: его решили не восстанавливать, а сохранить в неизменном виде для будущих поколений.
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Музей Porsche впервые будет экспонировать автомобиль, который завершил свою гоночную карьеру без серьезных повреждений и сохранился практически в первозданном виде. Этот 910/8 Bergspyder блистал на гоночных трассах Европы в 1967 году и даже стал любым автомобилем Герхарда Карла Миттера, немецкого гонщика и победителя популярного в то время European Hill Climb Championship.

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Согласно архивным записям, постройка Porsche 910/8 Bergspyder завершилась 13 мая 1967 года. Автомобиль оснастили оппозитным восьмицилиндровым двигателем, мощность которого составляла 275 лошадиных сил. В конструкции 910/8 Bergspyder использовались облегченные материалы: алюминий, титан и пластик. Под кузовом из стекловолокна скрывалась стальная пространственная рама, а колеса были сделаны из магния.

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Днище и переднюю часть кузова сделали из усиленного стекловолокном пластика; задний интегрированный спойлер крепился на трех перфорированных пластинах, что позволяло регулировать его под конкретную трассу. Общая масса 910/8 Bergspyder составляла 450 килограммов, а до «сотни» он разгонялся за три секунды.

После последней гонки в октябре 1967 года с автомобиля слили все технические жидкости. Недавно спайдер очистили от грязи и пыли, переклеили отвалившийся логотип, а все механические детали обработали оружейным маслом. Цель — сохранить машину в том виде, в каком она была погружена на транспортер 52 года назад.

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