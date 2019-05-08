Porsche показала, как выглядит спорткар, выезжавший на трек полвека назад

После последней гонки в октябре 1967 года с автомобиля слили все технические жидкости. Недавно спайдер очистили от грязи и пыли, переклеили отвалившийся логотип, а все механические детали обработали оружейным маслом. Цель — сохранить машину в том виде, в каком она была погружена на транспортер 52 года назад.