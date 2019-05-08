Porsche показала, как выглядит спорткар, выезжавший на трек полвека назад

Музей Porsche впервые будет экспонировать автомобиль, который завершил свою гоночную карьеру без серьезных повреждений и сохранился практически в первозданном виде. Этот 910/8 Bergspyder блистал на гоночных трассах Европы в 1967 году и даже стал любым автомобилем Герхарда Карла Миттера, немецкого гонщика и победителя популярного в то время European Hill Climb Championship.
Согласно архивным записям, постройка Porsche 910/8 Bergspyder завершилась 13 мая 1967 года. Автомобиль оснастили оппозитным восьмицилиндровым двигателем, мощность которого составляла 275 лошадиных сил. В конструкции 910/8 Bergspyder использовались облегченные материалы: алюминий, титан и пластик. Под кузовом из стекловолокна скрывалась стальная пространственная рама, а колеса были сделаны из магния.
Днище и переднюю часть кузова сделали из усиленного стекловолокном пластика; задний интегрированный спойлер крепился на трех перфорированных пластинах, что позволяло регулировать его под конкретную трассу. Общая масса 910/8 Bergspyder составляла 450 килограммов, а до «сотни» он разгонялся за три секунды.
После последней гонки в октябре 1967 года с автомобиля слили все технические жидкости. Недавно спайдер очистили от грязи и пыли, переклеили отвалившийся логотип, а все механические детали обработали оружейным маслом. Цель — сохранить машину в том виде, в каком она была погружена на транспортер 52 года назад.