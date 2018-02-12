Первый гоночный Porsche 911 с турбомотором пустят с молотка

Аукционный дом Gooding & Company выставит на весенние торги первый гоночный Porsche 911 с турбомотором — RSR 2.1 Turbo. Культовый для марки автомобиль, который принимал участие в Чемпионате мира среди марок 1974 года и пришел вторым в общем зачете «24 часа Ле-Мана», оценен в шесть миллионов фунтов стерлингов (480 миллионов рублей по текущему курсу).

В соответствии с техрегламентом FIA тех лет, запрещающим использование двигателей объемом более трех литров, 911 RSR оснащен 2,14-литровым «оппозитником». Отдача двигателя с картером из магниевого сплава, титановыми шатунами, двойным зажиганием и впускными клапанами с натриевым охлаждением составляет около 500 лошадиных сил. Он сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Шасси, позаимствованное у серийного 911-го, серьезно переработано: вместо торсионной подвески установлены алюминиевые продольные рычаги, титановые пружины с прогрессивными характеристиками, амортизаторы Bilstein и стабилизаторы поперечной устойчивости. Это позволило снизить массу машины на 30 килограммов.

Кузов 911 RSR сделали из стеклопластика, колеса с центральной гайкой позаимствовали у спортпрототипа Porsche 917. Всего компания построила четыре экземпляра 911 RSR Turbo.

В середине января текущего года аукционный дом Bonhams продал за рекордную сумму спайдер Porsche 550A образца 1958 года. Автомобиль, ранее принадлежавший заводской гоночной команде немецкого производителя и ставший победителем «1000 километров Нюрбургринга», ушел за 5 170 000 долларов.