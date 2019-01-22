Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:10

Посмотрите, как новый Porsche 911 набирает 200 км/ч всего за 10 секунд

В видеоролике показали, как спорткар ускоряется почти до 240 км/ч

Немецкий журнал Motorsport Magazine опубликовал ролик, в котором демонстрируется динамика Porsche 911 Carrera S нового поколения. В видео автомобиль разгоняется до 236 километров в час.

Обман законов физики и плата за совершенство: тест Porsche 911 Turbo S

Для того, чтобы ускориться с нуля до 200 километров в час спорткару понадобилось всего десять секунд, а на достижение 236 километров в час купе понадобилось еще пять секунд.

Видео Motorsport Magazine

Купе Porsche 911 нового поколения дебютировало в ноябре прошло года. Спорткар в модификации Carrera S оснащается 450-сильным трехлитровым шестицилиндровым двигателем и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Загрузка...

Согласно официальным характеристикам, первую «сотню» заднеприводный автомобиль набирает за 3,5 секунды (с пакетом Sport Chrono), а его максимальная скорость достигает 308 километров в час.

В России базовый вариант нового 911-го обойдется в 7 749 000 рублей, а полноприводный стоит от 8 199 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...