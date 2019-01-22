Посмотрите, как новый Porsche 911 набирает 200 км/ч всего за 10 секунд

Для того, чтобы ускориться с нуля до 200 километров в час спорткару понадобилось всего десять секунд, а на достижение 236 километров в час купе понадобилось еще пять секунд.
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Купе Porsche 911 нового поколения дебютировало в ноябре прошло года. Спорткар в модификации Carrera S оснащается 450-сильным трехлитровым шестицилиндровым двигателем и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Согласно официальным характеристикам, первую «сотню» заднеприводный автомобиль набирает за 3,5 секунды (с пакетом Sport Chrono), а его максимальная скорость достигает 308 километров в час.
В России базовый вариант нового 911-го обойдется в 7 749 000 рублей, а полноприводный стоит от 8 199 000 рублей.