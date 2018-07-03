На аукционе впервые продадут «дакаровский» Porsche

Осенью в Porsche Experience Center Atlanta (PEC) пройдет аукцион, посвященный 70-летию немецкой марки. На нем впервые будет выставлен на публичные торги гоночный Porsche 959 — один из трех экземпляров спорткара, построенных для ралли «Париж–Дакар» 1985 года. Там же аукционный дом Sotheby’s намерен продать прототип 959-го — предположительно, единственный, сохранившийся в рабочем состоянии.

Выставленный на продажу Porsche 959 Paris-Dakar — это автомобиль с номер шасси «010015». В 1985 году спорткаром управляли Рене Метж и Доминик Лемойн. Из трех машин, принявших участие в «Дакаре», этот Porsche единственный, покинувший гонку из-за поломки. Другие машины пострадали в авариях.

Несмотря на неудачу, машину использовали для подготовки к ралли 1986 года. Через год три 959-х заняли первое, второе и шестое место в общем зачете. По данным аукционного дома, из шести «дакаровских» Porsche до наших дней дожили пять машин. Две или три из них находятся в частных коллекциях. За уникальный «Порше» планируют выручить до 3,4 миллиона долларов (215 миллионов рублей по текущему курсу).

Вторая машина — 959 Prototype — использовалась инженерами марки для тестирования электрических систем и агрегатов в условиях жаркого климата. Всего из 12 прототипов 959-го сохранилось три или четыре экземпляра. От серийной машины 959 Prototype отличается формой заднего антикрыла, магниевыми колесными дисками и головной оптикой. Ориентировочная цена спорткара составит 1,3-1,6 миллиона долларов (82,3-101,2 миллиона рублей).

1985 Porsche 959 Prototype

Весной аукционный дом Gooding & Company выставил на торги первый гоночный Porsche 911 с турбомотором — RSR 2.1 Turbo. Автомобиль, который принимал участие в Чемпионате мира среди марок 1974 года и пришел вторым в общем зачете «24 часа Ле-Мана», оценили в шесть-восемь миллионов долларов.