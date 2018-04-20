Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта»

Немецкая полиция задержали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера по подозрению в причастности к фальсификации данных о выбросах вредных веществ. Прокурор посчитал, что топ-менеджер может скрыться от правосудия и уехать из страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Обвинения в мошенничестве и ложной рекламе дизельных двигателей также выдвинуты против руководителя отдела исследований и разработок Майкла Штайнера и неназванного бывшего сотрудника Porsche. По мнению прокуратуры, им было известно, что силовые установки не соответствуют экологическим нормам.

Первым громким арестом в рамках «дизельгейта» стало задержание бывшего члена правления Porsche Вольфганга Хаца в сентябре 2017 года. Одновременно с арестом полиция провела несколько обысков. И хотя никаких нарушений обнаружить не удалось, Хац покинул свой пост, получил от компании 15,3 миллиона долларов компенсации.

В конце прошлого года в США приговорили к семи годам тюрьмы и штрафу в 400 000 долларов бывшего топ-менеджера американского офиса компании Volkswagen Оливера Шмидта. Его признали виновным в махинациях с уровнем вредных выбросов автомобилей немецкого концерна, оснащенных дизельными двигателями. Это первый реальнный тюремный срок в деле дизельгейта

Летом 2017 году марке пришлось отозвать 22 тысячи внедорожников Cayenne с трехлитровыми дизелями и «перепрошить» их моторы. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe потребовала взыскать с Porsche 110 миллионов евро.

Позднее появилась информация о том, что производитель полностью откажется от дизельных моторов, но Porsche тут же выступил с опровержением, поскольку не видит для этого оснований.

18 сентября 2015 года агентство EPA обвинило концерн Volkswagen в преднамеренном занижении данных о количестве вредных выбросов дизельных моделей и использовании обманного программное обеспечение.

Вызванный этим скандал стал причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей. А сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов.