Компания анонсировала работу над уникальной машиной

Пульс

Porsche построит классическую модель, которой никогда не было

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20 июля 2018

Компания Porsche анонсировала работу над новым автомобилем, получившим название Project Gold. Машину, построенную в единственном экземпляре, рассекретят 24 августа, а через два месяца продадут на аукционе.

[Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche](https://motor.ru/selector/sdelanoporsche.htm)

Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche

Как говорят в «Порше», новинка будет представлять собой «автомобиль, которого до этого никогда не существовало». Его разрабатывают специалисты подразделения классических машин марки к 70-летнему юбилею немецкого производителя.

За основу в Porsche возьмут «классический кузов» модели 911. Затем над машиной начнут работать дизайнеры марки. Как будет выглядеть новинка компания показала в первом видеотизере.

Этапы работы над Project Gold компания планирует освещать в других роликах: 3 августа покажут элементы отделки салона, 10 августа расскажут об окраске кузова, а 17 августа – о моторе и электрике.

На торги RM Sotheby’s уникальный автомобиль выставят 27 октября. Аукцион пройдет в Porsche Experience Center в Атланте.

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