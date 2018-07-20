Porsche построит классическую модель, которой никогда не было

Компания Porsche анонсировала работу над новым автомобилем, получившим название Project Gold. Машину, построенную в единственном экземпляре, рассекретят 24 августа, а через два месяца продадут на аукционе.

Как говорят в «Порше», новинка будет представлять собой «автомобиль, которого до этого никогда не существовало». Его разрабатывают специалисты подразделения классических машин марки к 70-летнему юбилею немецкого производителя.

За основу в Porsche возьмут «классический кузов» модели 911. Затем над машиной начнут работать дизайнеры марки. Как будет выглядеть новинка компания показала в первом видеотизере.

Этапы работы над Project Gold компания планирует освещать в других роликах: 3 августа покажут элементы отделки салона, 10 августа расскажут об окраске кузова, а 17 августа – о моторе и электрике.

На торги RM Sotheby’s уникальный автомобиль выставят 27 октября. Аукцион пройдет в Porsche Experience Center в Атланте.