Универсалы Porsche использовали для перевозки 300 килограммов золота

Лондонская компания Baird & Co, специализирующаяся на торговле и производстве золотых слитков, использовала универсалы Porsche Panamera Sport Turismo для транспортировки драгметаллов на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов (788 миллионов рублей). Три автомобиля проехали по 19-километровому маршруту от производственной площадки фирмы до шоу-рума на Хаттон Гарден.

Каждый «Порше» должен был отвечать жестким требованиям Baird & Co: вмещать четырех взрослых пассажиров и два специально спроектированных ящика, которые весят по 10 килограммов каждый. В каждом из ящиков находилось четыре слитка массой по 12,5 килограмма.

Стоимость перевозимого в каждом автомобиле груза составила более 3,3 миллиона фунтов стерлингов. Всего на универсалах Porsche перевезли 300 килограммов золота.

По словам главы Baird & Co Ника Хаммонда, это одна из самых больших отгрузок золота, в которой использовался обычный транспорт. В компании говорят, что важны были не столько динамические характеристики машин, сколько их устойчивость на дороге и способность без повреждений доставить деликатный груз.

Для транспортировки использовались стандартные версии Porsche Panamera Sport Turismo: две в модификации Turbo и одна Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Первые оснащены 4,0-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 558 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Гибридный универсал выдает 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Публичный дебют универсала Porsche Panamera Sport Tursmo состоялся весной 2017 года на автосалоне в Женеве. По своим габаритам модель практически полностью идентична стандартной «Панамере».

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