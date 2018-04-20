Видео: самый мощный атмосферный Porsche очень быстро едет по Нюрбургрингу

Компания Porsche показала заезд обновленного суперкара 911 GT3 RS, самой мощной модели марки с атмосферным двигателем, по «Северной петле» Нюрбургринга. Автомобиль проехал 20,6-километровый трек на 24 секунды быстрее предшественника – за 6 минут 56,4 секунды.

За рулем суперкара находились тест-пилот Porsche Ларс Керн и гонщик Кевин Эстре. Они проехали в общей сложности четыре круга, каждый из которых был быстрее семи минут.

Лучшее время показал Эстре, заявивший, что на торможениях и в скоростных поворотах автомобиль ощущался точно так же, как и исключительно трековый GT3 R, предназначенный для гонок.

Лучшее время был установлено на трековых шинах Michelin Pilot Sport Cup 2 R, которые пока не доступны для 911 GT3 RS, но скоро станут доступны, как только их сертифицируют в соответствии с требованиями ЕС и США. Такая же резина будет потом предложена для самого экстремального 911-го – GT2 RS. Спереди на суперкаре во время заезда использовались 20-дюймовые колеса с покрышками размерности 265/35, а сзади – 21-дюймовые размерности 325/30.

Суперкар оснащается четырехлитровым оппозитным двигателем мощностью 520 лошадиных сил и «роботом» с двумя сцеплениями. «Сотню» машина набирает за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 312 километров в час.

В прошлом году 700-сильный Porsche 911 GT2 RS установил рекорд Нюрбургринга, проехав трек за 6 минут 47,3 секунды.

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