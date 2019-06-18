Porsche вернула спорткарам Boxster и Cayman атмосферную «шестерку»

Оппозитный атмосферный двигатель объемом 4,0 литра выдает 420 лошадиных сил (420 Нм) и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. С таким силовым агрегатом 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 разгоняются до «сотни» за 4,4 секунды. Максимальная скорость Boxster Spyder составляет 301 километра в час против 304 километров в час у Cayman GT4.

Инженерам Porsche пришлось пожертвовать весом спорткаров ради соответствия экостандартам и существенно доработать выпускную систему. А для того, чтобы оснастить автомобили системой start/stop, были модернизированы стартер и батареи. В сумме это дало прибавку к массе на уровне 30 килограммов.