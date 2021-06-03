В России пройдет чемпионат по виртуальным гонкам на Porsche

В России пройдет чемпионат по виртуальным гонкам на PorscheПризовой фонд состязания составит полмиллиона рублей
Регистрация участников Porsche Russia Simreal Cup начинается 3 июня. После предквалификации будут выбраны 40 быстрейших симрейсеров страны, которым предстоит пройти три этапа онлайн-гонок на автомобилях Porsche. По итогам отборочных заездов 20-ка лучших киберспортсменов попадет в Гранд Финал — он пройдет уже в оффлайн-формате, на территории московского картинг-центра Forza Karting.
Попавшие в финал гонщики объединятся в команды с профессиональными пилотами — Сергеем Сироткиным, Михаилом Алешиным, Алексеем Несовым и другими — и проедут две гонки. Одну на симуляторе, другую — на гоночных картах. Также в рамках Гранд Финала проведут онлайн-гонку класса GT4, в которой примут участие ведущие международные стримеры и звезды мирового автоспорта.
Победителя Porsche Russia Simreal Cup определят в августе, а само мероприятие пройдет в формате фестиваля для всех любителей автоспорта. Для гостей чемпионата приготовлена отдельная программа с погружение в атмосферу мира гонок, выступлениями популярных артистов, лекциями, розыгрышем призов, а также гастрономическим фестивалем уличной еды.