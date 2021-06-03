В России пройдет чемпионат по виртуальным гонкам на Porsche

Призовой фонд состязания составит полмиллиона рублей

В России состоится уникальный по формату чемпионат Porsche Russia Simreal Cup, который объединит в себе виртуальный и реальный мир гонок. Принять в нём участие сможет любой желающий — как профессиональный симрейсер, так и любитель. Призовой фонд состязания составит 500 000 рублей, а его онлайн-часть пройдет на киберспортивной платформе Assetto Corsa Competizione.