Трековый Mercedes-AMG GT R прокачали до 880 лошадиных сил

В качестве демонстрационного автомобиля для тюнинга в Posaidon взяли топовое «гражданское» исполнение AMG GT R. Однако мотористы подчеркивают, что пакет производительности RS 830+, повышающий мощность до 880 «лошадей», доступен для любого AMG GT вне зависимости от версии. Внешних отличий тюнинг Posaidon не подразумевает.
Инженеры объясняют, что крутящий момент модернизированного мотора пришлось принудительно ограничить на отметке в 1000 Нм для защиты трансмиссии. Ателье пришлось потрудиться, чтобы владелец Mercedes-AMG GT с пакетом Posaidon смог конвертировать возросшую мощность в динамику. По результатам замеров первую «сотню» доработанный заднеприводный спорткар разменивает за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 360 километров в час.
Мастерам Posaidon удалось создать самый быстрый AMG GT в мире. Вполне вероятно, что статус наиболее производительной версии стороннее ателье сохранит даже после выхода лимитированной версии Black Series. Впрочем, заводская топ-модификация наверняка получит не только форсированный двигатель, но и облегчённый кузов, перенастроенное шасси, развитую активную аэродинамику и ряд внешних отличий.