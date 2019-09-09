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Трековый Mercedes-AMG GT R прокачали до 880 лошадиных сил

Ателье Posaidon форсировало четырёхлитровый мотор V8 на 295 лошадиных сил

© Posaidon
Специалисты мастерской Posaidon показали самую мощную версию суперкара Mercedes-AMG GT. Благодаря замене турбонагнетателей, установке кованых поршней, новой топливной системы, перепрошивке блока управления двигателем и доработке выхлопа отдачу «битурбовосьмёрки» M178 удалось поднять до 880 лошадиных сил.

В качестве демонстрационного автомобиля для тюнинга в Posaidon взяли топовое «гражданское» исполнение AMG GT R. Однако мотористы подчеркивают, что пакет производительности RS 830+, повышающий мощность до 880 «лошадей», доступен для любого AMG GT вне зависимости от версии. Внешних отличий тюнинг Posaidon не подразумевает.

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Инженеры объясняют, что крутящий момент модернизированного мотора пришлось принудительно ограничить на отметке в 1000 Нм для защиты трансмиссии. Ателье пришлось потрудиться, чтобы владелец Mercedes-AMG GT с пакетом Posaidon смог конвертировать возросшую мощность в динамику. По результатам замеров первую «сотню» доработанный заднеприводный спорткар разменивает за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 360 километров в час.

Мастерам Posaidon удалось создать самый быстрый AMG GT в мире. Вполне вероятно, что статус наиболее производительной версии стороннее ателье сохранит даже после выхода лимитированной версии Black Series. Впрочем, заводская топ-модификация наверняка получит не только форсированный двигатель, но и облегчённый кузов, перенастроенное шасси, развитую активную аэродинамику и ряд внешних отличий.