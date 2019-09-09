Трековый Mercedes-AMG GT R прокачали до 880 лошадиных сил

Инженеры объясняют, что крутящий момент модернизированного мотора пришлось принудительно ограничить на отметке в 1000 Нм для защиты трансмиссии. Ателье пришлось потрудиться, чтобы владелец Mercedes-AMG GT с пакетом Posaidon смог конвертировать возросшую мощность в динамику. По результатам замеров первую «сотню» доработанный заднеприводный спорткар разменивает за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 360 километров в час.