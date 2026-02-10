Пошлины Трампа ввергли в многомиллионные убытки компанию Mazda

По итогам девяти месяцев с апреля по декабрь 2025 года Mazda зафиксировала чистый убыток в 14,7 млрд иен ($ 94,7 млн или 7,3 млрд рублей по текущему курсу. Это произошло впервые со времен пандемии.

«Это первый чистый убыток за этот период с 2020 финансового года, когда продажи снизились во всем мире из-за распространения COVID-19. Влияние тарифов, введенных администрацией Трампа в Соединенных Штатах, продолжается», — отмечается в публикации NHK.

На фоне введенных Трампом пошлин на импортные товары объем продаж Mazda в денежном выражении с апреля по декабрь 2025 года упал на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Операционный убыток составил 23,1 млрд иен ($ 149 млн), а чистый убыток — уже упомянутые 14,7 млрд иен.

На пресс-конференции глава Mazda Масахиро Моро заявил, что компания с оптимизмом смотрит на возможность получения прибыли в квартале с октября по декабрь

«Однако в совокупности мы по-прежнему убыточны, поэтому будем усердно работать над достижением прибыли за весь год», — признал Моро.

