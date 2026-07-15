Опубликовано 15 июля 2026, 11:481 мин.
АвтоВАЗ сделал Lada Niva Legend экономичнее, динамичнее, комфортнее и безопаснее
АвтоВАЗ перечислил ключевые особенности обновлённой Lada Niva Legend. АвтоВАЗ анонсировал большое обновление Lada Niva Legend, серийный выпуск которой стартует 20 июля. Команда инженеров переработала практически всё, чтобы внедорожник стал экономичнее, динамичнее, комфортнее и безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
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Главное новшество — совершенно новый силовой агрегат 1.8 отдачей 90 л.с. и 153 Н·м. С ним 80% крутящего момента доступны при 1000 об/мин, а расход топлива снизился до 9,0 против прежних 9,9 л/100 км.
В подвеске изменены передние амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Также машиные полагаются вентилируемые тормоза и руль уменьшенного диаметра.
Отдельно заявлены новая подвеска силового агрегата, иные опоры и дополнительная точка крепления раздаточной коробки. На кузове появились дополнительные усилители.
Продолжают список переработанная эргономика водительского места, модернизированная система отопления, плюс наружные кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали.
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Источник:АвтоВАЗ
Автор:Алексей Кованов
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