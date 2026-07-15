АвтоВАЗ сделал Lada Niva Legend экономичнее, динамичнее, комфортнее и безопаснее

Главное новшество — совершенно новый силовой агрегат 1.8 отдачей 90 л.с. и 153 Н·м. С ним 80% крутящего момента доступны при 1000 об/мин, а расход топлива снизился до 9,0 против прежних 9,9 л/100 км.

В подвеске изменены передние амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Также машиные полагаются вентилируемые тормоза и руль уменьшенного диаметра.

Отдельно заявлены новая подвеска силового агрегата, иные опоры и дополнительная точка крепления раздаточной коробки. На кузове появились дополнительные усилители.

Продолжают список переработанная эргономика водительского места, модернизированная система отопления, плюс наружные кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали.

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