Посмотрите, как на «АвтоВАЗе» красят Lada 4x4

Как рассказал сотрудник завода корпоративной газете «Волжский автостроитель», которую цитирует «Лада.онлайн», весь процесс проходит в несколько этапов. Сначала кузов автомобиля моют и обезжиривают щелочными растворами, а затем отправляют в камеру с фосфатным туманом, чтобы повысить твердость и износостойкость.

На финальном этапе подготовки кузов опускают в ванны с катафорезным грунтом. Благодаря электролитической реакции защитный слой закрепляется на металлической поверхности. Через несколько сессий обработанный кузов отправляется в покрасочный цех.