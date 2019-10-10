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15:06

Посмотрите, как на «АвтоВАЗе» красят Lada 4x4

Производитель опубликовал видео рабочего процесса

Компания «АвтоВАЗ» опубликовала видео, на котором показала процесс покраски внедорожника Lada 4x4. Небольшую экскурсию по цеху провел сотрудник окрасочной линии.

Как рассказал сотрудник завода корпоративной газете «Волжский автостроитель», которую цитирует «Лада.онлайн», весь процесс проходит в несколько этапов. Сначала кузов автомобиля моют и обезжиривают щелочными растворами, а затем отправляют в камеру с фосфатным туманом, чтобы повысить твердость и износостойкость.

На финальном этапе подготовки кузов опускают в ванны с катафорезным грунтом. Благодаря электролитической реакции защитный слой закрепляется на металлической поверхности. Через несколько сессий обработанный кузов отправляется в покрасочный цех.

Весь процесс автоматизирован, но на линии все равно постоянно находится сотрудник завода. Он следит за тем, чтобы все технологические жидкости подавались своевременно, давление в системах оставалось на нужном уровне, а челноки-транспортеры работали без сбоев.

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Lada 4×4, которая раньше называлась «Нива», выпускается с 1977 года без каких-либо радикальных изменений. Внедорожник доступен в трех- и пятидвером исполнении, его стоимость начинается от 440 тысяч рублей. Цены на топовую версию версию Bronto начинаются от 624 000 рублей.