Посмотрите, как на «АвтоВАЗе» красят Lada 4x4

Как рассказал сотрудник завода корпоративной газете «Волжский автостроитель», которую цитирует «Лада.онлайн», весь процесс проходит в несколько этапов. Сначала кузов автомобиля моют и обезжиривают щелочными растворами, а затем отправляют в камеру с фосфатным туманом, чтобы повысить твердость и износостойкость.
На финальном этапе подготовки кузов опускают в ванны с катафорезным грунтом. Благодаря электролитической реакции защитный слой закрепляется на металлической поверхности. Через несколько сессий обработанный кузов отправляется в покрасочный цех.
Весь процесс автоматизирован, но на линии все равно постоянно находится сотрудник завода. Он следит за тем, чтобы все технологические жидкости подавались своевременно, давление в системах оставалось на нужном уровне, а челноки-транспортеры работали без сбоев.
Lada 4×4, которая раньше называлась «Нива», выпускается с 1977 года без каких-либо радикальных изменений. Внедорожник доступен в трех- и пятидвером исполнении, его стоимость начинается от 440 тысяч рублей. Цены на топовую версию версию Bronto начинаются от 624 000 рублей.