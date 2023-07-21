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20:16, 21 июля 2023
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Посмотрите, каким мог бы стать Tesla Cybertruck

Руководитель американской корпорации хотел воплотить в модели будущее

В Сети показали, какими машинами вдохновлялся Илон Маск при создании Tesla Cybertruck. Биограф главы американской корпорации Уолтер Айзексон опубликовал фотографию, сделанную в 2017 году. На снимке запечатлели Илона Маска и главного дизайнера «Тесла», которые обсуждали дизайн будущего электропикапа. Оказалось, что стиль Cybertruck навеян множеством научно-фантастических фильмов, а также видеоиграми в духе киберпанка.

Посмотрите, каким мог бы стать Tesla Cybertruck
© Walter Isaacson / Carscoops
Анастасия Мельник

Судя по фотографии, Илон Маск рассматривал несколько вариантов менее угловатого кузова для Cybertruck. Глава Tesla вдохновлялся машинами из кинофильма «Бегущий по лезвию 2049» и ранними изображениями видеоигры Cyberpunk 2077.

© Walter Isaacson / Carscoops

На мониторах можно заметить автомобиль-подводную лодку Lotus Esprit 1 Series Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил» и культовый DMC DeLorean из кинотрилогии «Назад в будущее». Кроме того, на дизайн электропикапа повлияли научно-фантастические кинокартины «Робокоп» и «Трон».

Уолтер Айзексон сообщил, что именно Илон Маск настоял на нетрадиционном угловатом дизайне электропикапа. Несмотря на то, что многие специалисты опасались, что подобный радикальный стиль отпугнет многих клиентов, глава Tesla заявил, что в Cybertruck он хочет воплотить будущее.

Первый серийный Cybertruck сошел с конвейера американской «Гигафабрики» в середине июля. При этом массовое производство электропикапа запустят лишь в конце нынешнего года.

Источник:Carscoops
Тег:
#Tesla

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