Посмотрите, каким мог бы стать Tesla Cybertruck

Посмотрите, каким мог бы стать Tesla CybertruckРуководитель американской корпорации хотел воплотить в модели будущее
В Сети показали, какими машинами вдохновлялся Илон Маск при создании Tesla Cybertruck. Биограф главы американской корпорации Уолтер Айзексон опубликовал фотографию, сделанную в 2017 году. На снимке запечатлели Илона Маска и главного дизайнера «Тесла», которые обсуждали дизайн будущего электропикапа. Оказалось, что стиль Cybertruck навеян множеством научно-фантастических фильмов, а также видеоиграми в духе киберпанка.
Судя по фотографии, Илон Маск рассматривал несколько вариантов менее угловатого кузова для Cybertruck. Глава Tesla вдохновлялся машинами из кинофильма «Бегущий по лезвию 2049» и ранними изображениями видеоигры Cyberpunk 2077.
На мониторах можно заметить автомобиль-подводную лодку Lotus Esprit 1 Series Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил» и культовый DMC DeLorean из кинотрилогии «Назад в будущее». Кроме того, на дизайн электропикапа повлияли научно-фантастические кинокартины «Робокоп» и «Трон».
Уолтер Айзексон сообщил, что именно Илон Маск настоял на нетрадиционном угловатом дизайне электропикапа. Несмотря на то, что многие специалисты опасались, что подобный радикальный стиль отпугнет многих клиентов, глава Tesla заявил, что в Cybertruck он хочет воплотить будущее.
Первый серийный Cybertruck сошел с конвейера американской «Гигафабрики» в середине июля. При этом массовое производство электропикапа запустят лишь в конце нынешнего года.