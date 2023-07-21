Посмотрите, каким мог бы стать Tesla Cybertruck

На мониторах можно заметить автомобиль-подводную лодку Lotus Esprit 1 Series Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил» и культовый DMC DeLorean из кинотрилогии «Назад в будущее». Кроме того, на дизайн электропикапа повлияли научно-фантастические кинокартины «Робокоп» и «Трон».