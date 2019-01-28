Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:37

Посмотрите на самый безумный паркинг в мире

Видео снято на территории бесплатной парковки в Бангкоке

В Сети появилось видео с самой загруженной парковки в Бангкоке. Среди местных жителей она пользуется популярностью из-за бесплатного въезда.

В ролике видно, что машины на территории паркинга стоят вплотную друг к другу. Кто-то из водителей вешает на бамперы защитные, противоударные «буферы» из пенопласта, потому что автомобили часто сталкиваются. Это происходит из-за того, что выехать с парковки можно только вытолкав машину вручную. В описании отмечается, что на платных парковках час стоит 20 бат или 42 рубля по текущему курсу.

Видео: Viral Press

Весной 2018 года с дрона сфотографировали одну из парковок, где хранятся десятки тысяч Volkswagen, выкупленных у владельцев после дизельгейта. Всего таких машин 350 тысяч, и стоят они на 37 площадках по всей Америке.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...