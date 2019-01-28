Посмотрите на самый безумный паркинг в мире

В ролике видно, что машины на территории паркинга стоят вплотную друг к другу. Кто-то из водителей вешает на бамперы защитные, противоударные «буферы» из пенопласта, потому что автомобили часто сталкиваются. Это происходит из-за того, что выехать с парковки можно только вытолкав машину вручную. В описании отмечается, что на платных парковках час стоит 20 бат или 42 рубля по текущему курсу.