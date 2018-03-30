Компания VW выкупила у американцев 350 тысяч дизельных автомобилей

Пульс

Вот так выглядит парковка с тысячами брошенных дизельных «Фольксвагенов»

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30 марта 2018

К февралю этого года компания Volkswagen выкупила у американцев более 350 тысяч дизельных автомобилей, потратив на это около 7,4 миллиарда долларов. Все машины, которые производитель покупает у владельцев, хранятся на 37 площадках по всей Америке. Одну из таких огромных парковок, где хранятся десятки тысяч машин, показало агентство Reuters.

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Плюс-минус миллиард: самые громкие и самые дорогие скандалы, случившиеся в автопроме за последние 100 лет

«Фольксваген» хранит выкупленные из-за дизельного скандала автомобили на разных площадках: например, на недействующем футбольном стадионе на окраине Детройте, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте, рядом с заброшенным стадионом «Сильвердоум» в городе Понтиак и даже в калифорнийской пустыне.

На всех площадках автомобили хранятся временно и периодически проходят техобслуживание, оставаясь в работоспособном состоянии. В «Фольксвагене» рассчитывают продать их на вторичном рынке (как только властями США будут одобрены меры по ремонту) или же отправить на экспорт.

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Например, по состоянию на конец прошлого года компания VW выкупила 335 тысяч дизельных машин, перепродала 13 тысяч автомобилей и утилизировала еще 28 тысяч. К концу 2017 года на площадках на территории США в общей сложности хранилось 294 тысячи автомобилей.

[Дизельный скандал Volkswagen в цифрах](https://motor.ru/selector/vwnumbers.htm)

Дизельный скандал Volkswagen в цифрах

Два года назад VW договорился с властями США о том, что владельцам дизельных машин будет предложен выбор: продать их компании или отдать на бесплатный ремонт. При этом в обоих случаях им положена дополнительная денежная компенсация.

О том, что VW применял мошенническую схему для прохождения экологических тестов, стало известно в сентябре 2015 года. По всему миру дизельгейт затрагивает около 11 миллионов машин. Компании грозят серьезные штрафы за сокрытие данных. Общая сумма может достигнуть 90 миллиардов долларов.

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Фото reuters.com
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