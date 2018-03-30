Вот так выглядит парковка с тысячами брошенных дизельных «Фольксвагенов»

К февралю этого года компания Volkswagen выкупила у американцев более 350 тысяч дизельных автомобилей, потратив на это около 7,4 миллиарда долларов. Все машины, которые производитель покупает у владельцев, хранятся на 37 площадках по всей Америке. Одну из таких огромных парковок, где хранятся десятки тысяч машин, показало агентство Reuters.

«Фольксваген» хранит выкупленные из-за дизельного скандала автомобили на разных площадках: например, на недействующем футбольном стадионе на окраине Детройте, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте, рядом с заброшенным стадионом «Сильвердоум» в городе Понтиак и даже в калифорнийской пустыне.

На всех площадках автомобили хранятся временно и периодически проходят техобслуживание, оставаясь в работоспособном состоянии. В «Фольксвагене» рассчитывают продать их на вторичном рынке (как только властями США будут одобрены меры по ремонту) или же отправить на экспорт.

Например, по состоянию на конец прошлого года компания VW выкупила 335 тысяч дизельных машин, перепродала 13 тысяч автомобилей и утилизировала еще 28 тысяч. К концу 2017 года на площадках на территории США в общей сложности хранилось 294 тысячи автомобилей.

Два года назад VW договорился с властями США о том, что владельцам дизельных машин будет предложен выбор: продать их компании или отдать на бесплатный ремонт. При этом в обоих случаях им положена дополнительная денежная компенсация.

О том, что VW применял мошенническую схему для прохождения экологических тестов, стало известно в сентябре 2015 года. По всему миру дизельгейт затрагивает около 11 миллионов машин. Компании грозят серьезные штрафы за сокрытие данных. Общая сумма может достигнуть 90 миллиардов долларов.

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