Появились шпионские фотографии нового Hyundai Santa Fe

На опубликованных кадрах видно, что кроссовер получит новую светотехнику с раздельными элементами: вертикальными дневными ходовыми огнями и фарами, расположенными ниже в переднем бампере. Также изменится форма решетки радиатора, а бампер, вероятно, лишится характерной Н-образной вставки. Кроме того, были переработаны задние фонари и задний бампер.

Главным нововведением в салоне станет мультимедийная система Pleos Connect, работающая на операционной системе Android. В линейке силовых агрегатов Santa Fe сохранятся существующие двигатели, также появится версия с последовательной гибридной установкой. Предполагается, что в ее основе будет лежать 2,5-литровый двигатель внутреннего сгорания, а общий запас хода превысит 900 километров.

