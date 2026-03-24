Появилось первое фото обновленного седана Mercedes-Maybach S-Class

Главное отличие — решетка радиатора. Вместо горизонтальных планок, как на стандартном S-Class, Maybach получил вертикальные элементы, которые стали фирменным знаком суббренда. Кроме того, на капоте появился светящийся шильдик Maybach, а классическая трехлучевая звезда Mercedes также обзавелась подсветкой.

Светящиеся эмблемы Maybach разместили и на задних стойках, а при открытии дверей на землю проецируются фирменные логотипы.

По словам создателей, в темное время суток спутать этот автомобиль с обычным S-Class будет практически невозможно. Фары остались стандартными — со звездообразными дневными ходовыми огнями.

Флагманская модификация S 680, предположительно, сохранит 6,0-литровый V12 с двумя турбинами, развивающий 603 л.с. и 830 Н·м крутящего момента. Версия S 580, по ожиданиям, получит новый 4,0-литровый V8 с битурбонаддувом. Отдача — 530 л.с.

