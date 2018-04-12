Компания представила утилитарный вариант модели на «штамповках»

Пульс

Toyota превратила «Прадо» в двухместный развозной фургон

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12 апреля 2018

Компания Toyota представила новую модификацию обновленного внедорожника Land Cruiser Prado – развозной фургон, в котором осталось только два посадочных места. Автомобиль, получивший название Utility Commercial, предлагается как в короткобазной версии, так и в стандартном пятиместном исполнении.

[Тест-драйв: проверяем, пошло ли обновление на пользу Toyota Land Cruiser Prado](https://motor.ru/testdrives/updprado.htm)

Тест-драйв: проверяем, пошло ли обновление на пользу Toyota Land Cruiser Prado

В салоне такого автомобиля за сиденьями установлена перегородка с открывающимся окошком, а далее – ровный пол для груза. Задние стекла заменены заглушками.

Объем багажного отсека короткобазной версии (ее габаритная длина – 4395 миллиметров) составляет 1584 литра, а полезная нагрузка – 593 килограмма. У пятидверной модификации эти показатели достигают 2216 литров и 756 килограммов соответственно.

Развозной фургон «Прадо» предлагается только с 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 180 сил и механической коробкой передач.

Комплектация автомобиля максимально упрощена. В оснащение внедорожника входит кондиционер, галогеновые фары, тканевая отделка кресел и стальные 17-дюймовые диски.

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Новинка подготовлена для рынка Великобритании. Цены на машину начинаются от 27,5 тысячи фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей по текущему курсу). Обычный пассажирский Prado обойдется в 33,4 тысячи фунтов.

В январе Toyota упрощенную версию пассажирского Prado – на «штамповках» и без климат-контроля.

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