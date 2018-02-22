Характерный герой

Проверяем, пошло ли обновление на пользу Toyota Land Cruiser Prado

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Проверяем, пошло ли обновление на пользу Toyota Land Cruiser Prado

Ефим Репин
26 февраля

Вот теперь это внушает! Огромная двухтонная глыба — обновленный Toyota Land Cruiser Prado — теперь напоминает чуть уменьшенную «двухсотку», и это задает общий тон. После рестайлинга внедорожник словно вышел из затяжной депрессии: его предшественника со стекающими светодиодными слезами в фарах хотелось обнять, пожалеть и потом уступить место в потоке из уважения к сединам, а не потому, что он большой, черный, дерзкий джип. Сейчас все по-другому — автомобиль серьезен и даже агрессивен, как Кхал Дрого с огромным топором наперевес. Какая уж тут жалость.

И пусть он теперь смотрит на всех исподлобья, на самом деле — это все тот же старый добрый Land Cruiser Prado 150-й серии, появившийся еще восемь лет назад. Только теперь уже после второго серьезного обновления: в «Тойоте» переделали всю переднюю часть «Прадо», заменив решетку радиатора и капот (теперь он выглядит так же, как на «двухсотке», но не взаимозаменяем), установив новые фары (в дорогих комплектациях они могут быть полностью светодиодными), а также фонари, бамперы и… И, собственно, все. Даже габаритные размеры остались прежними: изменение длины на 60 миллиметров за счет другого обвеса во внимание можно не принимать.

Простенькая магия, но каков эффект!

В салоне сохранилась прежняя архитектура центральной консоли, так что владельцы предыдущих «Прадо» будут как дома — останется перевесить на зеркало любимые четки. Привыкать заново ни к чему не придется: сверху по-прежнему мультимедийная система, экран которой увеличился с семи до восьми дюймов, потом климат-контроль (он теперь тоже выглядит немного по-другому), а затем — блок управления внедорожным ассистентами.

Высота самой центральной консоли уменьшилась на 25 миллиметров — все равно, что подпилить напильником Эйфелеву башню. Но в «Тойоте» говорят, что это позволило улучшить обзорность. Окей, как скажете.

Зато по дизайну тема «маленькой двухсотки» в «Прадоне» продолжается — тут даже руль от старшего «Крузака». Среди прочих нововведений – другая приборная панель с 4,2-дюймовым цветным дисплеем, четкими и контрастными шкалами и отличной читаемостью.

Что касается технической начинки, то она осталась прежней. «Прадон» — это по-прежнему рамный внедорожник с постоянным полным приводом, реализованном через межосевой дифференциал Torsen, неразрезным мостом сзади, а также с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями.

Базовая 2,7-литровая бензиновая «четверка» и 2,8-литровый агрегат на «тяжелом топливе» выдают прежние 163 и 177 лошадиных сил соответственно, а вот четырехлитровая «шестерка» дефорсирована с 282 до 249 лошадиных сил (максимальный крутящий момент уменьшился всего на 6 Нм — до 381 Нм). Догадаетесь, зачем?

Но V6 – это для тех, у кого много денег. Мы же начинаем знакомство с обновленным Prado с версии «Стандарт» — так называется второй после самого базового вариант оснащения внедорожника с бензиновым 2.7. Я предполагал, что такой автомобиль будет пустым, как барабан, и бедным, как дома в самых удаленных африканских провинциях, но на самом деле – это один из лучших вариантов в линейке!

Первоначальное впечатление — глаза размером с блюдца. От удивления, конечно. Я никогда не видел «Лэнд Крузер» с тряпичным салоном, ключом, как у вазовской классики, галогенными фарами и заглушкой вместо кнопок на одной из спиц руля, да еще и без кучи клавиш на центральной консоли – тех, которые отвечают за режимы полноприводной трансмиссии. Зато есть трехзонный климат, мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев и электропривод передних (тряпичных, помните?) сидений. Добавим к этому 21,5-сантиметровый дорожный просвет, вспомним способности машины на бездорожье и помножим на цену в 2,5 миллиона — и получится очень интересно.

Еще интереснее становится, когда вы выезжаете на дорогу. Да это же самый комфортный «Крузер» в линейке! И даже «двухсотке» по плавности хода сравниться с ним очень непросто. Единственное, что вас будет волновать в такой машине — это слишком жесткое «приземление» незагруженной задней части при проезде реально больших лежачих полицейских. А в остальном — тишь да гладь.

Чуть портит «вах-эффект» силовая установка. Но вряд ли кто-то будет ожидать, что 163-сильная «четверка» и подтупливающий шестиступенчатый «автомат» со слишком уж расслабленным гидротрансформатором заставят двухтонную громадину ездить хоть сколь-нибудь динамично. По паспорту сотню машина набирает за 12,5 секунды, но ощущениям — вечность.

Впрочем, гнать на Prado все равно не хочется. Тут по-прежнему слабенькие тормоза, сильные крены, раскачка и клевки на торможении. И в этих координатах легкий руль уже кажется достаточно информативным, чтобы не искать траекторию в поворотах и не подруливать на прямой, а рискованные и резкие маневры — однозначно не стихия этого рамного внедорожника.

Контраст с простым Prado — топовый вариант с дизельным двигателем, самым популярным на российском рынке. И как бы ни был хорош в своей простоте скромный «Прадо», только в дорогих версиях можно разглядеть все прелести рестайлинга.

Загибайте пальцы: вентиляция передних кресел, электрообогрев всей площади лобового стекла и форсунок, подогрев заднего ряда сидений, круговой видеообзор и даже функция «прозрачного капота», как «двухсотке». Система запоминает изображение с передней камеры, выдавая на экран то, что происходило перед автомобилем пару метров назад, и одновременно показывая то, что в реальном времени происходит рядом с порогами. Помнится, несколько лет назад, эта штука оказалась весьма полезной, когда мы на Land Cruiser 200 пробирались через тайгу. А в городе это веселая, но бесполезная игрушка.

От «двухсотого» Prado достался и весь комплекс электронных помощников, в который вошли системы контроля усталости водителя, автоматического переключения дальнего света на ближний, распознавания дорожных знаков, слежения за разметкой, предупреждения фронтальных столкновений и адаптивный круиз-контроль. В общем, все, что есть у «большого брата», теперь есть и у «Прадо» – но все новые опции доступны только начиная с комплектации «Элеганс» (3,2 миллиона рублей). И я бы с радостью обменял все эти не особо нужные примочки на нормальную мультимедийную систему. Например, на комплекс с «Яндексом», который можно встретить на Camry или RAV4.

Еще у дорогих версий, которые стоят уже от четырех миллионов рублей и оснащены адаптивной пневматической подвеской и активными гидроопорами стабилизаторов подвески KDSS, теперь есть пять режимов работы управляющей электроники вместо трех. К базовым добавляются варианты Comfort и Sport+, которые в поведении машины не меняют почти ничего.

Разницу между прежним Sport и новым «еще более спортивным» Sport+ может почувствовать только человек-динамометр: и там, и там обостряется реакция на нажатие педали газа, меняются настройки рулевого управления, а «автомат» поменьше тупит. Но автомобиль становится слишком нервным — в городе перемещаться в этом режиме нет никакого желания, а вышивать в потоке на такой машине страшновато. В «комфортном» режиме, наоборот, автомобиль даже слишком расслаблен, а самым оптимальным по-прежнему остается вариант «Normal».

«Прадо» с системой KDSS почти не раскачивается, у него пропадают клевки при торможении, но рулежка кардинально лучше не становится. Едет внедорожник с KDSS едет почти так же комфортно, как и машина на обычной «железной» подвеске, неровности отрабатывает плотно, но той же вседозволенности, что и у базового шассси, тут нет.

В чем-то топовый Prado выигрывает даже у «двухсотого» – управлять Prado на обычной дороге приятнее, чем большим и грузным LC 200.

Добавьте к этому отличный тяговитый дизель с предпусковым подогревателем, которым теперь можно управлять со смартфона (еще одна новинка), полноприводную трансмиссию с блокировкой заднего дифференциала, специальный круиз-контроль для бездорожья – и получится машина, которой абсолютно безразлично по какой дороге ехать и в каком направлении.

А главное, у водителя нет ощущения, что автомобилю хоть чего-то не хватает — надежности, мощности (ну, окей, с базовым бензиновым мотором «Прадо» все-таки едет немного грустно) или внедорожных способностей. Машина просто едет по бездорожью, добирается до асфальта, а потом плывет по дороге – тоже совершенно невозмутимо.

Рестайлинг «Прадо» состоит всего-то из пары десятков разных мелочей. Но они сделали внедорожник харизматичнее: он может делать все, что угодно, играть любую роль, а сейчас еще и расстояние до старшего брата — «двухсотки» — сократилось как никогда. У него есть все то же, что и у большого «Крузака», а едет он в чем-то даже лучше. \m

Toyota Land Cruiser Prado
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Комфортный и проходимый — что в «базе», что в дорогих версиях
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Не допилили только мультимедийку — у «Тойоты» с ней по-прежнему беда
Вердикт
Все, что было сделано в рамках рестайлинга пошло Prado только на пользу
2755 см³, L4, 177 л.с., 450 Нм
6-ступенчатый «автомат»
0-100 км/ч — 12,7, 175 км/ч
2235 кг

Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado

Бензин 2.7 Бензин 4.0 Дизель 2.8
Тип двигателя Бензиновый, L4 Бензиновый, V6
Рабочий объем 2694 см³ 3956 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин 163/5200 249/5600
Макс. момент, Нм/об/мин 246/3900 381/4400
Тип привода Постоянный полный
Трансмиссия 5МКП/6АКП
Передняя подвеска Независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Зависимая, рычажная, пружинная/пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости (в зависимости от версии)
Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и сзади
Габариты (ДхШхВ), мм 4840х1885х1845
Колесная база, мм 2790
Масса, кг. от 2115 до 2500 в зависимости от версии
Макс. скорость, км/ч 165 175
Разгон 0-100 км/ч, с 13,8 9,7
Расход топлива (комб.), л/100 км 10,4 6,5
Объем багажного отделения, 5-местный салон, л. 621/1934
Объем багажного отделения, 7-местный салон, л. 104/1833
Дорожный просвет, мм 215
Цена, рублей от 2 249 000 до 4 064 000
Иллюстрации: Вячеслав Крылов
Теги:
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