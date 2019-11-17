UAZ запатентовал фонари для «Русского Прадо»

В открытой базе Роспатента появились изображения задней светотехники, правообладателем которых является Ульяновский автомобильный завод. Вероятно, новые фонари получит будущий внедорожник UAZ, который основной владелец группы «Соллерс» Вадим Швецов назвал «Русским Прадо». Рисунки из патентной заявки демонстрируют фонари довольно крупного размера и рельефной формы. Их силуэт напоминает хорошо знакомые фонари нынешнего «Патриота», однако дизайн световых элементов говорит о том, что они станут полностью диодными — как и фары грядущей модели.
В списке авторов новой оптики, кроме Андрея Сухановского и Михаила Вершилкина, также указаны Валерий Овчинников, Максим Орлов и Сергей Макаров. Известно, что «Русский Прадо» будет построен на новой платформе, а его стоимость составит около 1,5 миллиона рублей. Инвестиции в разработку новой архитектуры при участии специалистов НАМИ составили семь миллиардов рублей. Семейство «Патриот» планируется некоторое время продавать одновременно с новой моделью, однако через несколько лет оно будет полностью вытеснено с конвейера.