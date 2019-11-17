UAZ запатентовал фонари для «Русского Прадо»

В списке авторов новой оптики, кроме Андрея Сухановского и Михаила Вершилкина, также указаны Валерий Овчинников, Максим Орлов и Сергей Макаров. Известно, что «Русский Прадо» будет построен на новой платформе, а его стоимость составит около 1,5 миллиона рублей. Инвестиции в разработку новой архитектуры при участии специалистов НАМИ составили семь миллиардов рублей. Семейство «Патриот» планируется некоторое время продавать одновременно с новой моделью, однако через несколько лет оно будет полностью вытеснено с конвейера.