Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:59

УАЗ вложит в «Русский Прадо» семь миллиардов рублей

Новая платформа для «Патриота-2020» разрабатывается совместно с НАМИ

© УАЗ
Генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов рассказал о планах развития завода на 2019-2020 год в ходе встречи с руководством области. Стало известно, что в проект «Патриота-2020» инвестированы семь миллиардов рублей, а работа над новым семейством внедорожников ведётся совместно с НАМИ.

Чтобы стимулировать спрос на отечественные внедорожники, в этом году УАЗ планируют выпустить 3000 «Патриотов» с автоматической трансмиссией, в следующем — наладить серийное производство коммерческой линейки «Профи» повышенной грузоподъёмности с двускатной ошиновкой. Цель на 2019 год — выпуск 45 600 автомобилей, в том числе 4000 экспортных внедорожников. В следующем году с конвейера завода сойдут 46 800 машин, причём нарастить объёмы планируется за счёт экспорта.

Несмотря на оптимистичные прогнозы по темпам развития производства, УАЗ продолжает программу добровольного высвобождения сотрудников, запущенную в конце июля. Добровольно уволиться с завода, получив на руки три среднемесячные зарплаты, можно до 31 августа. Пока УАЗ не раскрывает масштабы сокращения персонала, однако по состоянию на 1 августа с предприятия уволились более 100 человек.

Кроме того, УАЗ приостановил разработку нового среднеразмерного кроссовера с внутризаводским индексом 3170. К проекту создания массового вседорожника на Единой модульной платформе Sollers может вернуться в 2020 году, после отладки серийного производства линейки Aurus на мощностях завода в Елабужском районе Республики Татарстан.

Источник: Улпресса