Правительство РФ расширило список оснований для аннулирования водительских удостоверений

Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, теперь права будут аннулироваться не только при подтвержденном медицинском противопоказании, но и в случае отказа или уклонения водителя от внеочередного обязательного медосвидетельствования.

Согласно новому порядку, если у автовладельца при плановом осмотре выявят признаки заболевания, препятствующего управлению транспортом, его направят на лечение, а при подтверждении диагноза — на внеочередное освидетельствование. На его прохождение дается три месяца с момента получения уведомления.

Если водитель не уложится в этот срок, его права автоматически станут недействительными и подлежат аннулированию.

