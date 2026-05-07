Опубликовано 07 мая 2026, 05:331 мин.
Правительство РФ расширило список оснований для аннулирования водительских удостоверений
Уклонение от медосвидетельствования станет основанием для аннулирования водительских прав в РФ. Правительство РФ приняло поправки, расширяющие перечень причин, по которым водительское удостоверение могут признать недействительным. Нововведения вступят в силу 1 марта 2027 года, сообщает РИА Новости.
© Нейросеть
Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, теперь права будут аннулироваться не только при подтвержденном медицинском противопоказании, но и в случае отказа или уклонения водителя от внеочередного обязательного медосвидетельствования.
Согласно новому порядку, если у автовладельца при плановом осмотре выявят признаки заболевания, препятствующего управлению транспортом, его направят на лечение, а при подтверждении диагноза — на внеочередное освидетельствование. На его прохождение дается три месяца с момента получения уведомления.
Если водитель не уложится в этот срок, его права автоматически станут недействительными и подлежат аннулированию.
