Опубликовано 06 апреля 2026, 11:371 мин.
В РФ хотят повысить штраф за шумные машины
В РФ хотят в пять раз повысить штраф за шум от авто . Новый законопроект уже внесён в Госдуму: штраф планируют увеличить с 500 рублей до 2500 рублей. С такой инициативой выступило законодательное собрание Забайкальского края. Документ размещён в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ и находится на рассмотрении.
© нейросеть
Сейчас за слишком громкий транспорт штрафуют на 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ. Законодательное собрание Забайкальского края предлагает увеличить сумму в пять раз — до 2,5 тыс. рублей, считая действующие меры «явно недостаточными». В документе указано, что ужесточение наказания вызвано массовыми жалобами на шум и загрязнение воздуха от транспорта.
Читайте также:
