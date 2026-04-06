Опубликовано 06 апреля 2026, 11:37
В РФ хотят повысить штраф за шумные машины

В РФ хотят в пять раз повысить штраф за шум от авто . Новый законопроект уже внесён в Госдуму: штраф планируют увеличить с 500 рублей до 2500 рублей. С такой инициативой выступило законодательное собрание Забайкальского края. Документ размещён в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ и находится на рассмотрении.
прослушивание музыки в авто
© нейросеть
Арина Лысенко
Сейчас за слишком громкий транспорт штрафуют на 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ. Законодательное собрание Забайкальского края предлагает увеличить сумму в пять раз — до 2,5 тыс. рублей, считая действующие меры «явно недостаточными». В документе указано, что ужесточение наказания вызвано массовыми жалобами на шум и загрязнение воздуха от транспорта.

