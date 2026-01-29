Представлен обновленный Haval H7 для российского рынка

«Одним из ключевых изменений модели стал новый бензиновый двигатель 2.0 с турбонаддувом, мощность которого выросла со 192 до 231 л.с. Экологический класс повышен с Евро-5 до Евро-6. Также в кроссовер внедрены дополнительные цифровые возможности», — отмечается в сообщении пресс-службы Haval.

В медиасистему H7 для России будет внедрен сервис VK Видео, также она получил более широкие возможности для индивидуальной настройки. К полноразмерным разъемам USB для подключения гаджетов добавлен компактный USB Type-C.

До обновления он развивал 192 л.с. и 320 Нм, соответствуя экологическому классу Евро-5. На кроссовер 2026 модельного года устанавливается модернизированный мотор. Его отдача выросла до 231 л.с., а крутящий момент — до 380 Нм. С модернизированным мотором мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 380 Нм Haval H7 стал самым мощным кроссовером в модельном ряду бренда на на российском рынке.

Как и прежде, двигатель агрегатируется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, привод у кроссовера полный.

