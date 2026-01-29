Skoda выпустит большой семиместный кроссовер

Экстерьер будет сдержанным, но выразительным, с акцентом на аэродинамику и минимализм в деталях. Компания отошла от угловатых и массивных форм, сделав дизайн Peaq более плавным и современным. При этом визитная карточка марки — практичность и просторный салон — останутся неизменными.

Технические характеристики нового электромобиля пока официально не раскрываются. Однако известно, что Skoda Peaq будет построен на новейшей платформе, разработанной для электромобилей. Ожидается, что запас хода на одной зарядке превысит 500 километров, а система зарядки будет быстрой и удобной для пользователя.

В оснащение будут входить современные цифровая приборная панель, расширенные возможности для подключения гаджетов и, конечно, фирменные интеллектуальные решения Simply Clever от Skoda.

