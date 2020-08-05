Перечислены самые популярные премиальные автомобили в России

Несмотря на общую тенденцию сокращения продаж, спрос на RX за год вырос на 13,9 процента. На второй строчке рейтинга популярности расположился BMW X5. Продажи кроссовера выросли еще больше – на 34,8 процента в годичном выражении. Всего за указанный период в России приобрели 3301 экземпляр X5.
Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz E-Class, показатель продаж которого составил 2645 автомобилей. Спрос при этом обрушился почти на четверть – 24,6 процента.
Места с четвертого по шестое достались автомобилям BMW: BMW X7 с результатом 2522 реализованных экземпляра, BMW X3 (2388) и BMW 5 (2013). Отмечается, что спрос на X7 с января по июнь вырос в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Далее расположился еще один Lexus – NX, на котором остановили выбор 1812 россиян. Восьмую и девятую строчку занимает Mercedes-Benz с кроссоверами GLS и GLC, результат которых за полгода оказался почти одинаковым: 1775 и 1770 проданных экземпляров соответственно. На 10-м месте – вновь BMW с кроссовером X6, проданным в количестве 1767 экземпляров.
Аналитики отметили, что не фоне общего падения российского автомобильного рынка премиум-марки пострадали куда меньше, чем массовый сегмент. Продажи премиальных автомобилей за полгода просели только на 17,9 процента, а массовых моделей – на 23,8 процента.
В целом за первые шесть месяцев 2020 года россияне потратили на машины 997,4 миллиарда рублей. Больше всего денег заработала Toyota – ее выручка составила 110,7 миллиарда рублей, сократившись на 7,1 процента.