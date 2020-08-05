Перечислены самые популярные премиальные автомобили в России

Несмотря на общую тенденцию сокращения продаж, спрос на RX за год вырос на 13,9 процента. На второй строчке рейтинга популярности расположился BMW X5. Продажи кроссовера выросли еще больше – на 34,8 процента в годичном выражении. Всего за указанный период в России приобрели 3301 экземпляр X5.

Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz E-Class, показатель продаж которого составил 2645 автомобилей. Спрос при этом обрушился почти на четверть – 24,6 процента.