На «АвтоВАЗе» во второй раз за два года поменяется президент

Николя Мор покинет должность президента «АвтоВАЗа» спустя чуть меньше, чем два года с момента назначения. Он возглавит евразийское подразделение компании Renault. Об этом со ссылкой на главу госкопрорации «Ростех» Сергея Чемезова сообщает РИА Новости.

«Решение есть и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, сейчас подбирают [кандидата в президенты] они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», - заявил Чемезов.

При этом изначально планировалось, что Мор будет совмещать должности операционного директора Renault в Евразии и президента «АвтоВАЗа». Почему решение было изменено, неизвестно.

Николя Мор стал президентом «АвтоВАЗа» в апреле 2016 года. До этого он возглавлял румынскую компанию Dacia, которая также входит в состав Renault. На должности главы российского предприятия Мор сменил Бу Андерссона, который сейчас возглавляет европейское подразделение поставщика автомобильных компонентов Yazaki.