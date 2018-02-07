Николя Мор покинет пост ради должности в Renault

Пульс

На «АвтоВАЗе» во второй раз за два года поменяется президент

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7 февраля 2018

Николя Мор покинет должность президента «АвтоВАЗа» спустя чуть меньше, чем два года с момента назначения. Он возглавит евразийское подразделение компании Renault. Об этом со ссылкой на главу госкопрорации «Ростех» Сергея Чемезова сообщает РИА Новости.

[Архивные фотографии Волжского автозавода и главные факты его истории](https://motor.ru/selector/avtovaz.htm)

Архивные фотографии Волжского автозавода и главные факты его истории

«Решение есть и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, сейчас подбирают [кандидата в президенты] они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», - заявил Чемезов.

При этом изначально планировалось, что Мор будет совмещать должности операционного директора Renault в Евразии и президента «АвтоВАЗа». Почему решение было изменено, неизвестно.

Николя Мор стал президентом «АвтоВАЗа» в апреле 2016 года. До этого он возглавлял румынскую компанию Dacia, которая также входит в состав Renault. На должности главы российского предприятия Мор сменил Бу Андерссона, который сейчас возглавляет европейское подразделение поставщика автомобильных компонентов Yazaki.

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