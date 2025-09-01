Машины в этом году уже не будут дешеветь, говорят аналитики

Производители по мере избавления от запасов будут упразднять скидки и акции

Аналитики не ожидают дальнейшего снижения цен на автомобили. Стоимость машины осенью и зимой нынешнего года не будет снижаться, сообщает ТАСС со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. По его словам, самые низкие цены на рынке наблюдаются сейчас. Резкого подорожания он тоже не прогнозирует: вероятно, сами цены закрепятся на текущем уровне, но производители будут отменять скидки и акции.