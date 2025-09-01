Новости
Опубликовано 01 сентября 2025, 15:24
Машины в этом году уже не будут дешеветь, говорят аналитики

Производители по мере избавления от запасов будут упразднять скидки и акции
Аналитики не ожидают дальнейшего снижения цен на автомобили. Стоимость машины осенью и зимой нынешнего года не будет снижаться, сообщает ТАСС со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. По его словам, самые низкие цены на рынке наблюдаются сейчас. Резкого подорожания он тоже не прогнозирует: вероятно, сами цены закрепятся на текущем уровне, но производители будут отменять скидки и акции.
Целиков отмечает, что максимальные скидки на российском авторынке наблюдались летом — до конца года таких больше не будет. Связаны они с тем, что дилеры распродавали остатки машин 2024 и 2023 годов выпуска. Сейчас позапрошлогодних в их запасах практических нет, а прошлогодних осталось 100–150 тысяч штук.

«Этого недостаточно для масштабных распродаж», — заключил аналитик.

Росту скидок поспособствовало и летнее укрепление рубля. Благодаря ему стало выгодно и ввозить машины по параллельному импорту, и продавать запасы по сниженным ценам. При переводе в юани выручка остается достаточно высокой.

Между тем траты россиян на покупку новых автомобилей растут, как и средний размер автокредита. В июле он составлял в среднем 1,38 миллиона рублей, подсчитали в НБКИ, — плюс 4,9 процента по сравнению с июнем.

