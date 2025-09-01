Машины в этом году уже не будут дешеветь, говорят аналитики

Машины в этом году уже не будут дешеветь, говорят аналитикиПроизводители по мере избавления от запасов будут упразднять скидки и акции
Целиков отмечает, что максимальные скидки на российском авторынке наблюдались летом — до конца года таких больше не будет. Связаны они с тем, что дилеры распродавали остатки машин 2024 и 2023 годов выпуска. Сейчас позапрошлогодних в их запасах практических нет, а прошлогодних осталось 100–150 тысяч штук.
«Этого недостаточно для масштабных распродаж», — заключил аналитик.
Росту скидок поспособствовало и летнее укрепление рубля. Благодаря ему стало выгодно и ввозить машины по параллельному импорту, и продавать запасы по сниженным ценам. При переводе в юани выручка остается достаточно высокой.
Между тем траты россиян на покупку новых автомобилей растут, как и средний размер автокредита. В июле он составлял в среднем 1,38 миллиона рублей, подсчитали в НБКИ, — плюс 4,9 процента по сравнению с июнем.